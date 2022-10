Tod's chute en Bourse après l'échec de l'OPA de la famille fondatrice

MILAN, 26 octobre (Reuters) - La famille fondatrice et principal actionnaire de Tod's a annoncé mercredi l'abandon du projet de rachat du groupe de luxe italien après ne pas avoir obtenu le nombre d'actions nécessaires à l'opération.

Toutes les actions apportées à l'offre publique d'achat (OPA) seront restituées à leurs détenteurs, a indiqué la famille Della Valle, qui possède 64,5% du capital du groupe.

A Milan, l'action Tod's chutait de 17,32% à 32,74 euros vers 10h00 GMT.

Le fondateur et président de Tod's, Diego Della Valle, et son frère, Andrea Della Valle, ont offert début août d'acheter, par le biais du véhicule financier DeVa Finance, une partie des actions qu'ils ne détiennent pas à 40 euros par action.

Au dernier jour de l'offre, des investisseurs représentant un peu moins de 87% du capital de Tod's ont apporté leurs titres à l'offre alors que le seuil de 90% était visé.

Cette OPA, qui aurait débouché en cas de succès sur un retrait de Tod's de la cote, était la dernière tentative en date pour relancer une entreprise qui peine à attirer une clientèle plus jeune.

La cession de certaines marques était envisagée afin de focaliser les investissement sur les griffes plus rentables comme Roger Vivier et Tod's.

"A partir de demain, nous allons tous travailler pour parvenir dans les délais nécessaires à la réalisation d'un projet que nous espérons très fructueux", a déclaré la famille Della Valle dans un communiqué en ajoutant que les bases structurelles du groupe restaient solides.

Avec l'échec de l'opération, "l'idée la plus cohérente est que les Della Valle vont proposer une fusion avec la holding familiale DeVa Finance pour retirer l'action de la cote dans les six prochains mois", a déclaré dans une note Bestinver. (Reportage Agnieszka Flak et Giancarlo Navach, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)