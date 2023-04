Tirs de semonce sud-coréens après qu'un navire nord-coréen franchit la ligne de démarcation

par Hyonhee Shin SEOUL, 16 avril (Reuters) - La Corée du sud a procédé à des tirs de semonce en direction d'un navire nord-coréen ayant franchi la ligne de démarcation maritime séparant les deux Corées, a annoncé dimanche l'armée sud-coréenne. L'état-major de l'armée sud-coréenne a indiqué avoir tiré des coups de semonce et diffusé un message à l'attention d'un navire de patrouille nord-coréen ayant franchi samedi matin la "Ligne de limite du Nord" (NLL), qui prolonge en mer la ligne de démarcation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Cette incursion nord-coréenne intervient alors que les tensions sont vives après un regain d'activités militaires de Pyongyang ces dernières semaines. La Corée du Nord a menacé de lancer une opération militaire alors que la Corée du Sud et les Etats-Unis procédaient le mois dernier à leurs exercices militaires annuels. (Reportage Hyonhee Shin; version française Camille Raynaud)