Tirs de drones ukrainiens contre une raffinerie de Volgograd

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Deux drones ukrainiens ont touché samedi une unité de transformation de pétrole sur le site de la raffinerie de Volgograd, dans le sud de la Russie, une opération conduite par les services de sécurité de Kyiv (SBU), a déclaré une source ukrainienne à Reuters. Les autorités locales en Russie ont déclaré qu'un incendie avait été éteint dans l'enceinte de la raffinerie après une attaque de drone. Le complexe appartient au groupe Lukoil. La source contactée à Kyiv a déclaré que de telles attaques allaient se poursuivre contre "les raffineries pétrolières travaillant pour le complexe militaro-industriel russe". Plus de 600 kilomètres séparent Volgograd des frontières ukrainiennes. L'Ukraine lance régulièrement des attaques en territoire russe en réponse aux frappes de missiles et de drones menées par la Russie contre les infrastructures civiles et militaires de l'Ukraine depuis le début de son opération d'invasion du pays en février 2022. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré 14 drones sur plusieurs régions du centre et du sud de l'Ukraine dans la nuit de vendredi à samedi, dont neuf ont été détruits par les défenses aériennes. Des drones ont visé pour la deuxième fois en deux jours Kryvyi Rih, la ville du président Volodimir Zelensky, dans le centre du pays, où des installations électriques ont été endommagées, provoquant des coupures de courant. (Tom Balmforth, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)