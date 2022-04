Tirs dans le métro new-yorkais, plusieurs blessés

par Maria Caspani

(Reuters) - Au moins treize personnes ont été blessées mardi dans une station de métro de New York où des tirs ont retenti et des engins explosifs, non mis à feu, ont été découverts, ont annoncé les pompiers.

L'incident s'est produit à l'heure de pointe à la station "36th Street", à Brooklyn, selon des médias américains.

La chaîne de télévision CNN et d'autres médias ont fait état de cinq personnes blessées par balles, citant des sources au sein des pompiers de New York.

On ignore pour l'heure si les 13 blessés signalés par le "Fire Department" incluent ces cinq blessés.

Les rames de métro ont été stoppées, est-il précisé.

Un porte-parole de la police new-yorkaise a déclaré à Reuters qu'une intervention policière était en cours, sans plus de détails.

(Reportage Brendan O'Brien, version française Sophie Louet)