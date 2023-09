Tir de drone ukrainien près d'une centrale nucléaire russe

Tir de drone ukrainien près d'une centrale nucléaire russe













Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - L'Ukraine a lancé une attaque de drone dans une ville de l'ouest de la Russie proche d'une des plus grandes centrales nucléaires du pays, sans faire de dommage sur la structure, ont déclaré des dirigeants russes vendredi. Le gouverneur de l'oblast de Koursk, Roman Starovoit, a déclaré qu'un drone ukrainien avait endommagé la façade d'un immeuble dans la ville de Kourtchatov, à quelques kilomètres de la centrale nucléaire de Koursk. "Il n'y a pas de victime", a ajouté Roman Starovoit. La centrale nucléaire de Koursk, datant de l'époque soviétique, possède des réacteurs semblables à ceux de la centrale de Tchernobyl. Actuellement, trois réacteurs RBMK-100 sont opérationnels avec un réacteur à l'arrêt, selon l'opérateur nucléaire public russe. Un autre drone approchant Moscou a été abattu vendredi matin, selon le maire de la capitale russe, Sergueï Sobyanine, perturbant le trafic aérien à l'aéroport Vnoukovo, qui a repris ses opérations vers 07h30 locales. Dans la région de Belgorod (ouest), un autre drone a été abattu, selon le gouverneur local, Viatcheslav Gladkov. (Rédigé par Guy Faulconbridge; version française Zhifan Liu)