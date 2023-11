Timides gains sur les actions en Europe avant une séance écourtée à Wall Street

Timides gains sur les actions en Europe avant une séance écourtée à Wall Street













Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en légère hausse vendredi pour une session écourtée au lendemain de la fête de Thanksgiving, tandis que les principales Bourses européennes, à l'exception de Londres, progressent modérément à mi-séance, les investisseurs digérant les dernières données mitigées en zone euro. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,19% pour le Dow Jones et une quasi stabilité pour le Standard & Poor's 500 (+0,05%) et le Nasdaq (-0,05%) au lendemain d'un jour férié aux Etats-Unis alors que la séance du jour s'achèvera à 18h00 GMT. "C'est le lendemain de la gueule de bois de Thanksgiving aux Etats-Unis, les investisseurs ne veulent pas prendre de nouvelles positions alors qu'ils ne sont pas entièrement sûrs que le récit du pic des taux de la Fed soit une histoire sur laquelle il faut continuer (de surfer)", commente Giles Coghlan, analyste marchés chez courtage GCFX. À Paris, le CAC 40 prend 0,16% à 7.289,49 vers 13h20 GMT. À Francfort, le Dax grignote 0,09% et à Londres, le FTSE perd 0,24%, pénalisé par des prises de bénéfice dans le compartiment de l'immobilier. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 avance de 0,1%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,16%. Le Stoxx 600 s'affiche en hausse de 0,08% et devrait gagner sur l'ensemble de la semaine 0,6%. Les investisseurs restent concentrés sur les résultats des entreprises et la perspective d'une baisse des taux des grandes banques centrales avant les nombreux indicateurs qui seront publiés la semaine prochaine, dont les chiffres de l'inflation en zone euro et aux Etats-Unis. En attendant, les chiffres du produit intérieur brut (PIB) allemand ont montré vendredi un recul un peu plus marqué que prévu de l'activité au troisième trimestre. L'indice Ifo du climat des affaires dans la première économie d'Europe, s'est cependant amélioré depuis le début du mois de novembre. En Bourse en Europe, le compartiment de la distribution (+0,35) est recherché alors que ce vendredi marque le "Black Friday", période promotionnelle donnant le coup d'envoi des fêtes de fin d'année. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Aux Etats-Unis, le marché surveillera notamment Best Buy, Macy's, Target, Walmart ou encore Nordstrom alors que les Américains prévoient de dépenser en moyenne 875 dollars (801 euros) en achats sur la période des fêtes, soit 42 dollars de plus que l'an dernier, selon une étude. VALEURS EN EUROPE Les équipementiers automobiles et Continental avancent respectivement de 1,92% et de 1,54% à la faveur du relèvement de la recommandation de Barclays à "surpondérer". BASF gagne 1,63% après des informations selon lesquelles Abu Dhabi National Oil (ADNOC) envisagerait d'acquérir la division consacrée à l'énergie du groupe allemand, Wintershall Dea. Le groupe suédois de jeux vidéos Evolution prend 2,24% après l'annonce d'un plan de rachat d'actions. TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans avance de plus de cinq points de base, à 4,4743%. CHANGES Le dollar recule de 0,12% face à un panier de devises de référence, près d'un creux de deux mois et demi touché en début de semaine. Sur l'ensemble du mois, le billet vert a perdu à ce stade 2,8% et s'achemine vers sa plus faible performance mensuelle en un an. L'euro s'affiche à 1,0913 dollar, en hausse de 0,08%. PÉTROLE Le marché pétrolier est irrégulier avant la décision de l'Opep+ sur sa production, prévue le 30 novembre. Les deux références du pétrole devraient cependant boucler la semaine sur leur premier gain hebdomadaire en cinq semaines. Le Brent avance de 0,01% à 81,43 dollars le baril, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 0,83% à 76,46 dollars. (Rédigé Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)