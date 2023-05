TIM prié de réunir son conseil pour nommer un proche de Vivendi-sces

MILAN (Reuters) - Telecom Italia (TIM) est prié par des administrateurs de tenir une réunion extraordinaire de son conseil d'administration pour nommer un administrateur soutenu par Vivendi pour pourvoir un poste d'administrateur vacant, ont indiqué à Reuters deux sources proches du dossier. Vivendi est en bisbille avec la direction de TIM au sujet de ses projets de réorganisation du plus gros opérateur télécoms d'Italie avec la vente de son réseau de téléphonie fixe. Des administrateur de TIM ont envoyé une lettre vendredi pour demander au groupe de convoquer une réunion en début de semaine prochaine afin de nommer Luciano Carta administrateur. ont déclaré les sources. Luciano Carta, ancien président du groupe de défense Leonardo, est soutenu par Vivendi. TIM et Vivendi se sont refusés à tout commentaire. Selon l'une des sources, le comité de nomination de Telecom Italia commencera à examiner la candidature de Luciano Carta lundi, ajoutant qu'aucune réunion du conseil d'administration n'a encore été convoquée. (Reportage Elvira Pollina, version française Matthieu Protard)