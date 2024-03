TIM: Le Régime de pensions du Canada va prendre une participation de 2 milliards d'euros dans le réseau fixe

(Ajoute précision dans le titre) ROME (Reuters) - Le Régime de pensions du Canada (RPC) va acquérir une participation de 17,5% dans le réseau de téléphonie fixe de Telecom Italia (TIM) pour un montant pouvant aller jusqu'à 2 milliards d'euros, a annoncé le fonds vendredi. L'investissement valorise l'entreprise à environ 18,8 milliards d'euros et sera réalisé par l'intermédiaire du groupe Optics Bid, qui comprend également le fonds américain KKR, le fonds souverain d'Abu Dhabi ADIA, le fonds d'infrastructure italien F2i et le ministère italien de l'Economie. La vente du réseau de l'ancien monopole téléphonique italien a été approuvée par le conseil d'administration de Telecom Italia en décembre et autorisée par le gouvernement italien en janvier dernier. A lire aussi... "Notre investissement contribuera à la mise en place d'une infrastructure numérique de haute qualité en Italie et générera des rendements à long terme ajustés au risque pour le fonds", a déclaré dans le communiqué James Bryce, directeur général et responsable mondial de l'infrastructure de RPC Investments. Il a ajouté que l'opération "peut représenter le premier de plusieurs investissements d'infrastructure en Italie pour RPC Investments". (Reportage Giulia Segreti, version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)