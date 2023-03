TikTok visé par un projet de loi américain pour interdire des technologies étrangères

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Deux sénateurs américains prévoient d'introduire cette semaine un projet de loi visant à permettre au gouvernement d'interdire les produits technologiques étrangers tels que TikTok, a déclaré dimanche le sénateur Mark Warner. Mark Warner, président de la commission du Renseignement du Sénat, s'est dit préoccupé, sur la chaîne télévisée Fox News Sunday, par le fait que TikTok "puisse être un outil de propagande". Le projet de loi vise à introduire une approche systématique permettant d'interdire une technologie étrangère lorsque cela est nécessaire, a-t-il précisé. Il prévoit de présenter ce projet de loi cette semaine avec le sénateur républicain John Thune. Selon un porte-parole de Mark Warner il devrait faire une annonce mardi. Les détails de la proposition de loi n'étaient pas disponibles dimanche. La commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants a voté mercredi en faveur de l'octroi au président Joe Biden de la possibilité d'interdire l'application chinoise de vidéos TikTok aux Etats-Unis. La semaine dernière, la Maison Blanche a donné 30 jours aux agences gouvernementales pour s'assurer que TikTok n'était pas présent sur les appareils fédéraux. Plus de 30 États américains, le Canada et les institutions politiques de l'Union européenne ont également interdit le chargement de TikTok sur les téléphones professionnels de leurs employés. La Chine et ByteDance, propriétaire de TikTok, rejettent les soupçons selon lesquels les autorités chinoises pourraient profiter de l'application pour recueillir des données sur les utilisateurs et promouvoir leurs intérêts. (Reportage Brad Heath ; Version française Kate Entringer)