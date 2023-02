TikTok accuse l'UE de ne pas l'avoir informé de l'interdiction de l'application à ses employés

Crédit photo © Reuters

par Foo Yun Chee BRUXELLES (Reuters) - TikTok a accusé vendredi la Commission européenne de ne pas l'avoir consulté au sujet de la décision d'interdire l'application mobile chinoise sur les téléphones professionnels de ses employés pour des raisons de cybersécurité, une décision suivie par un autre organe de l'UE. L'application, qui appartient à la société chinoise ByteDance, fait l'objet d'une attention croissante de la part des autorités occidentales, qui craignent que le gouvernement chinois ne l'utilise pour recueillir des données personnelles. Pékin a régulièrement nié avoir de telles intentions. L'exécutif européen et le Conseil de l'UE ont déclaré jeudi que le personnel sera également tenu de supprimer TikTok des appareils mobiles personnels ayant accès aux services de l'entreprise. TikTok a déclaré qu'aucune des deux institutions ne l'avait prévenu ou contacté avant de prendre ces décisions. "Donc nous fonctionnons vraiment sous un nuage. Et le manque de transparence et l'absence de procédure régulière. Franchement, on s'attendrait à une sorte d'engagement sur cette question", a déclaré à Reuters Caroline Greer, directrice de la politique publique et des relations gouvernementales de TikTok. Elle a ajouté qu'elle ne pouvait pas répondre aux préoccupations des organismes en matière de cybersécurité car ils ne les avaient pas explicitées. La Commission européenne n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire sur la déclaration de TikTok. (Reportage Foo Yun Chee, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)