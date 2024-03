Tikehau confirme ses objectifs pour 2026

6 mars (Reuters) - Tikehau Capital SCA: * PROGRESSION DE 13% DES ENCOURS DE L'ACTIVITÉ DE GESTION D'ACTIFS SUR 12 MOIS, ATTEIGNANT 42,8 MDSEUR AU 31 DÉCEMBRE 2023 * 177 MEUR DE RÉSULTAT NET, PART DU GROUPE EN 2023 DONT 105 MEUR AU S2 (SOIT UNE CROISSANCE DE 144% COMPARÉ AU S2 2022) * EN 2023 NIVEAU RECORD DE COLLECTE NETTE À 6,5 MDSEUR, SOIT UN MONTANT SUPÉRIEUR DE 37% À LA MOYENNE 2017-22 A lire aussi... * TIKEHAU CAPITAL ANNONCE AVOIR PROLONGÉ JUSQU'AU 23 AVRIL 2024 (INCLUS), JOUR DE L'ANNONCE DE SON ACTIVITÉ DU T1 2024, LE MANDAT DE RACHAT D'ACTIONS SIGNÉ ET ANNONCÉ LE 19 MARS 2020 ET PROLONGÉ JUSQU'À AUJOURD'HUI (INCLUS) * PROPOSITION DE DIVIDENDE DE 0,75 EUR PAR ACTION POUR 2023 * CONFIRMATION DES OBJECTIFS POUR 2026, AVEC POUR OBJECTIF ADDITIONNEL D'ATTEINDRE ENVIRON 500 MEUR DE RÉSULTAT NET, PART DU GROUPE Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)