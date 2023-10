Tikehau Capital : Hausse de 14% des actifs sous gestion à fin septembre

Tikehau Capital : Hausse de 14% des actifs sous gestion à fin septembre













PARIS, 19 octobre (Reuters) - La société de gestion d'actifs Tikehau Capital a fait état jeudi d'une hausse de 14% de ses actifs sous gestion à fin septembre sur 12 mois, citant une dynamique positive sur l'ensemble de ses piliers de croissance. A fin septembre, ses actifs sous gestion s'élevaient à 41,4 milliards d'euros. La collecte nette a atteint 4,7 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2023. Le groupe s'est dit confiant en sa capacité de dépasser 42,5 milliards d'euros d'encours pour son activité de gestion d'actifs d'ici fin 2023 et a confirmé ses objectifs pour 2026. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)