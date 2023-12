Tikehau Capital et Nikko AM en discussions avancées pour un partenariat en Asie

Tikehau Capital et Nikko AM en discussions avancées pour un partenariat en Asie













18 décembre (Reuters) - La société de gestion d'actifs Tikehau Capital a annoncé lundi être entrée en discussions avancées avec Nikko Asset Management pour un partenariat commercial et capitalistique en Asie. Le partenariat comprendrait notamment des accords de distribution au Japon et dans d'autres pays asiatiques, la création d'une coentreprise dédiée aux stratégies d'investissement sur les marchés privés du continent, et l'acquisition par Nikko Asset Management d'une participation dans Tikehau Capital. "Ce partenariat stratégique modifierait significativement la place occupée par Tikehau Capital en Asie" ont commenté les cofondateurs du groupe, Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, dans un communiqué. (Rédigé par Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)