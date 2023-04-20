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Tikehau Capital : Actifs sous gestion en hause de 12% au T1

Tikehau Capital : Actifs sous gestion en hause de 12% au T1

20 avril (Reuters) - Tikehau Capital SCA:

* LES ENCOURS DE L'ACTIVITÉ DE GESTION D'ACTIFS DE TIKEHAU CAPITAL ONT ATTEINT EUR 38,9 MDS, UNE HAUSSE DE 14% AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS

* LES ACTIFS SOUS GESTION DU GROUPE AU 31 MARS 2023 À EUR 39,7 MDS, +12% SUR 12 MOIS

* LE PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DE TIKEHAU CAPITAL À EUR 3,6 MDS AU 31 MARS 2023

* ANNONCE AVOIR PROLONGÉ JUSQU'AU 27 JUILLET 2023 (INCLUS) LE MANDAT DE RACHAT D'ACTIONS SIGNÉ ET ANNONCÉ LE 19 MARS 2020 ET PROLONGÉ JUSQU'AU 20 AVRIL 2023 (INCLUS)

* LE TAILLE DE CE MANDAT EST PORTÉE DE EUR 120 MLS À EUR 140 MLS

* CONFIRME SES AMBITIONS À MOYEN TERME COMMUNIQUÉES LORS DE SON CAPITAL MARKETS DAY 2022

* LES INCERTITUDES GÉNÉRÉES PAR L'ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE ET GÉOPOLITIQUE ACTUEL PEUVENT SE TRADUIRE PAR UN ALLONGEMENT DU PROCESSUS DE DÉCISION DE LA PART DES CLIENTS-INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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