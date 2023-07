Tikehau Capital a vu ses actifs sous gestion grimper de 12% au S1

PARIS (Reuters) - La société de gestion d'actifs Tikehau Capital a fait état jeudi d'une hausse de 12% de ses actifs sous gestion au premier semestre en dépit d'un environnement mondial sensiblement plus difficile. A fin juin, ses actifs sous gestion s'élevaient à 41,1 milliards d'euros. "L'étendue de nos solutions d'investissement et notre approche unique en termes d'alignement d'intérêts nous permettent d'être idéalement positionnés (...) à long-terme, dans un marché de plus en plus exigeant", ont déclaré Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs du groupe. Tikehau Capital s'est dit confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs pour 2026 en dépit d'un environnement qui ne s'est pas encore stabilisé. Le groupe a également annoncé avoir prolongé jusqu'au 19 octobre 2023 le mandat de rachat d'action annoncé en 2020 et déjà prolongé jusqu'au 20 avril 2023. (Rédigé par Kate Entringer et Camille Raynaud, édité par Kate Entringr)