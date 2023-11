Tikehau annonce l'acquisition d'un portefeuille de supermarchés en Italie

14 novembre - TIKEHAU CAPITAL SC: * ANNONCE L'ACQUISITION D'UN PORTEFEUILLE DE SUPERMARCHÉS DANS LE CADRE D'UNE TRANSACTION DE CESSION-BAIL OFFMARKET DANS LE NORD-OUEST DE L'ITALIE POUR EUR 37 MLNS * L'ACQUISITION D'UN PORTEFEUILLE COMPOSÉ DE CINQ BIENS IMMOBILIERS * LA TRANSACTION, ÉVALUÉE À 37 MILLIONS D'EUROS, A ÉTÉ STRUCTURÉE SOUS LA FORME D'UNE VENTE ET D'UNE CESSION-BAIL AVEC L'OPÉRATEUR DE SUPERMARCHÉS UNICOOP TIRRENO * LE NOUVEAU BAIL, D'UNE DURÉE DE 24 ANS, SERA DE TYPE " TRIPLE NET " ET AJUSTÉ EN FONCTION DE L'INFLATION * TIKEHAU CAPITAL A ÉTÉ CONSEILLÉ PAR GREENBERG TRAURIG SANTA MARIA, PIROLA PENNUTO ZEI E ASSOCIATI, CBRE ET YARD REEAS * UNICOOP TIRRENO CONTINUERA À GÉRER LES SUPERMARCHÉS SANS APPORTER DE CHANGEMENTS TANT COMMERCIALEMENT QUE SOCIALEMENT Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)