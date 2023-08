Thyssenkrupp vise un bénéfice annuel dans le haut de ses prévisions

(Actualisé avec détails, citation, cours de Bourse) FRANKFURT, 10 août (Reuters) - Thyssenkrupp a dit jeudi viser désormais un bénéfice d'exploitation dans le haut de la fourchette de ses perspectives annuelles, s'appuyant sur des résultats supérieurs aux attentes dans ses unités de matériaux et d'acier au troisième trimestre. Le groupe s'attend désormais à ce que son bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) soit plus proche d'un milliard d'euros, dans le haut de la fourchette de sa prévision initiale, qui était d'un demi-milliard d'euros ou plus. "Grâce aux mesures initiées et mises en oeuvre, Thyssenkrupp a poursuivi sa solide performance commerciale au troisième trimestre", a déclaré le nouveau président du directoire Miguel Lopez. A la Bourse de Francfort, le titre Thyssenkrupp prenait 2,97% à 6,86 euros à 07h51 GMT. L'Ebit de la division matériaux est en baisse à 78 millions d'euros, ainsi que celui de la division acier, à 164 millions d'euros, mais cela reste supérieur aux prévisions des analystes interrogés par Refinitiv qui tablaient sur 49 millions pour l'un et 151 millions d'euros pour le second. L'entreprise, dont l'Ebit ajusté de 243 million d'euros est presque trois fois inférieur à celui de l'année, a néanmoins avancé dans son redressement au cours des derniers mois, en introduisant avec succès son unité d'hydrogène Nucera et en obtenant l'accord pour une subvention européenne de 2 milliards d'euros à l'acier. Le groupe a confirmé qu'il cherchait toujours une solution de scission pour sa division acier ainsi que pour son unité de défense Thyssenkrupp Marine Systems. Le flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions, un indicateur clé et très surveillé qui illustre la capacité de Thyssenkrupp à générer des liquidités, est revenu dans le vert au cours du trimestre pour atteindre 347 millions d'euros, contre un déficit de 412 millions d'euros l'année dernière. (Reportage Christoph Steitz, version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)