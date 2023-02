Thyssenkrupp : Recul du bénéfice d'exploitation au T1

FRANKFURT (Reuters) - Thyssenkrupp a annoncé mardi que son bénéfice d'exploitation avait chuté de 33% au premier trimestre, pointant du doigt la baisse des prix des matériaux, notamment de l'acier, dans le sillage de l'affaiblissement de l'économie mondiale. Le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) du conglomérat industriel allemand s'est établi à 254 millions d'euros sur la période octobre-décembre, tandis que le chiffre d'affaires est resté stable à 9,02 milliards d'euros. "La visibilité est limitée en ce qui concerne les développements économiques futurs", a déclaré le directeur financier Klaus Keysberg dans un communiqué, qualifiant les résultats du premier trimestre de robustes malgré un environnement qui reste incertain. Les craintes d'un refroidissement de l'économie mondiale à la suite de la guerre en Ukraine ont entraîné une baisse des prix de l'acier par rapport aux niveaux élevés atteints en 2022, ce qui a affecté la division de négoce de matériaux de Thyssenkrupp. L'activité acier du groupe, la deuxième en Europe après ArcelorMittal, a été moins affectée en raison de contrats à long terme qui bloquent les prix et ne reflètent les baisses qu'avec un décalage de plusieurs trimestres. (Reportage Christoph Steitz, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)