Thyssenkrupp lance l'introduction en Bourse de sa division hydrogène Nucera

par Christoph Steitz FRANKFURT, 12 juin (Reuters) - Thyssenkrupp a lancé lundi l'introduction en Bourse longtemps attendue de sa division hydrogène Nucera, la vente de nouvelles actions devant générer des revenus pouvant atteindre 600 millions d'euros. L'offre publique initiale (IPO) devrait être achevée avant les congés d'été, en fonction des conditions du marché, a annoncé la société. "Avec notre technologie d'électrolyse, nous voulons façonner une nouvelle ère de la transition énergétique", a déclaré Werner Ponikwar, directeur général de Thyssenkrupp Nucera. La division, qui est une coentreprise à 66%-34% avec le groupe italien De Nora, conçoit des électrolyseurs nécessaires à la production d'hydrogène vert. Elle est en concurrence avec la société norvégienne Nel, la britannique ITM Power, la française McPhy Energy et l'américaine Plug Power. Elle se concentre sur l'électrolyse de l'eau alcaline, qui, selon les analystes de Credit Suisse, représentera 60% du marché mondial d'ici à 2030, tandis que l'électrolyse de l'eau à membrane échangeuse de protons en représentera environ un tiers. (Version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)