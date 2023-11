Thyssenkrupp fait état d'une perte de 2,1 MdsE sur sa division acier

FRANCFORT/DUSSELDORF, 22 novembre (Reuters) - T hyssenkrupp a annoncé mercredi une dépréciation de 2,1 milliards d'euros de sa division acier en raison de perspectives "sombres", soulignant le défi que représentent les efforts déployés pour gagner le groupe énergétique tchèque EPH en tant que copropriétaire de l'entreprise. En raison de cette dépréciation, Thyssenkrupp, qui tente de céder sa division acier depuis plusieurs années, a enregistré une perte nette de 2 milliards d'euros au quatrième trimestre. Le bénéfice d'exploitation ajusté pour le trimestre juillet-septembre a chuté de 45% à 88 millions d'euros. "Les chiffres montrent que nous avons progressé dans la transformation de Thyssenkrupp, malgré un environnement difficile, mais aussi que nous devons continuer à travailler dur pour améliorer les performances de nos entreprises", a déclaré le président du directoire de Thyssenkrupp, Miguel Lopez. Thyssenkrupp qui, outre l'acier, construit des sous-marins, des pièces automobiles et gère une importante activité de négoce de matériaux, a déclaré qu'elle menait des discussions constructives et ouvertes avec EPH au sujet d'une éventuelle coentreprise dans le secteur de l'acier. EPH, contrôlée par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, apporterait à Thyssenkrupp Steel Europe son expertise en matière d'énergie dans le cadre d'une éventuelle coentreprise, a déclaré l'entreprise. (Reportage Christoph Steitz et Tom Kaeckenhoff ; version française Lina Golovnya)