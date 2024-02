Thyssenkrupp abaisse ses prévisions de CA et de bénéfices annuels

Francfort, 14 février (Reuters) - Thyssenkrupp a revu à la baisse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice net annuels, à la suite d'un repli de la demande et des prix au sein de ses divisions matériaux et acier, nouveau signe des faiblesse de l'industrie européenne. L'entreprise s'attend désormais à ce que son bénéfice net atteigne le seuil de rentabilité pour l'exercice 2023/24, alors qu'elle prévoyait un bénéfice net inférieur à 500 millions d'euros précédemment. Les analystes tablent sur un bénéfice net de 472 millions d'euros, selon les données de LSEG. Thyssenkrupp, qui tente de se défaire de ses divisions acier et marine, a également revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires, au même niveau que l'année dernière, soit 37,5 milliards d'euros. Elle visait précédemment une légère augmentation. "Nous continuons à poursuivre vigoureusement la transformation de Thyssenkrupp", a déclaré le président du directoire Miguel López dans un communiqué. (Reportage Christoph Steitz; Version française Mathias de Rozario, édité par Kate Entringer)