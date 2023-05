Thomson Reuters : poursuite des investissements dans l'IA

Crédit photo © Reuters

par Helen Coster et Kenneth Li (Reuters) - Thomson Reuters, maison-mère de Reuters News, a annoncé mardi une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre, grâce notamment à des cessions et à des taux élevés de fidélisation de la clientèle, tandis qu'elle prévoit d'investir davantage dans l'intelligence artificielle (IA). Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 4% au cours du trimestre pour atteindre 1,74 milliard de dollars (1,59 milliard d'euros), dépassant les attentes, selon les estimations de Refinitiv. Son bénéfice ajusté par action a atteint 82 cents, contre des attentes à 80 cents. Thomson Reuters, qui possède la base de données juridiques Westlaw, l'agence de presse Reuters et le service de comptabilité et de fiscalité Checkpoint, a fait état d'une hausse organique de son chiffre d'affaires de 7% pour ses "3 grands segments" : Professionnels du droit, Entreprises et Professionnels de la fiscalité et de la comptabilité. "Bien que nous soyons conscients de l'incertitude macroéconomique élevée, notre activité sous-jacente est résistante et nous maintenons nos perspectives pour 2023", a déclaré Steve Hasker, directeur général, dans un communiqué. "Nous sommes également enthousiasmés par les récents développements en matière d'IA qui, selon nous, offriront de nombreuses opportunités de mieux servir nos clients tout en continuant à investir dans leur avenir." Thomson Reuters a réaffirmé ses prévisions financières pour l'ensemble de l'année 2023, mais a réduit ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires total pour 2023 de 3-3,5%, contre 4,5-5%, en raison de la vente d'une participation majoritaire dans la société de logiciels de gestion d'affaires juridiques Elite à TPG. Dans une interview accordée à Reuters mardi, Steve Hasker a déclaré que l'entreprise ne prévoyait pas de licenciements cette année. INVESTISSEMENTS DANS L'IA Thomson Reuters prévoit de dépenser 100 millions de dollars sur une base annuelle pour investir dans l'intelligence artificielle, a indiqué Steve Hasker. L'entreprise commencera à intégrer l'IA générative dans ses produits phares au cours du second semestre de cette année. Les 100 millions de dollars sont distincts du budget de fusions et acquisitions de l'entreprise, qui s'élèvera à environ 10 milliards de dollars d'ici à 2025, a déclaré Michael Eastwood, directeur financier de Thomson Reuters, lors d'une interview. Au cours des trois dernières années, la quasi-totalité du budget de fusions et acquisitions de l'entreprise a été allouée à l'intelligence artificielle, et les dirigeants estiment que cette tendance se poursuit. Les fonctionnalités de l'IA seront intégrées dans la plupart des grandes divisions de l'entreprise - juridique, fiscale et comptable - ainsi que dans le secteur de l'information. L'IA est déjà intégrée dans des produits Thomson Reuters tels que Westlaw Edge et Practical Law. En 2022, la société a acquis PLX AI, un service d'informations financières en temps réel basé sur cette technologie. La société a déclaré avoir vendu 24,5 millions d'actions du London Stock Exchange Group (LSEG) au premier trimestre pour un produit brut de 2,3 milliards de dollars. Au 30 avril, Thomson Reuters possédait 47,4 millions d'actions LSEG, d'une valeur de 5 milliards de dollars. Thomson Reuters s'est dit "de plus en plus confiant" quant à ses perspectives, mais a noté "de nombreux signes indiquant un affaiblissement de l'environnement économique mondial" en raison des taux d'intérêt élevés et des risques géopolitiques. En avril, la société a déclaré qu'elle reverserait 2,2 milliards de dollars à ses actionnaires par le biais d'une distribution en numéraire et d'un regroupement d'actions, après avoir vendu certaines de ses actions LSEG. Les actionnaires voteront sur la distribution et le regroupement d'actions le 14 juin, a indiqué la société. La proposition doit être approuvée par au moins deux tiers des votes exprimés. (Reportage Helen Coster et Kenneth Li à New York, version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)