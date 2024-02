Thomson Reuters : Hausse du bénéfice et du CA au T4

NEW YORK, 8 février (Reuters) - Le groupe Thomson Reuters, maison-mère de l'agence Reuters News, a fait état jeudi d'un bénéfice plus élevé que prévu au quatrième trimestre et d'une hausse de son chiffre d'affaires, en dépit d'une baisse des revenus dans la division "Legal". Le chiffre d'affaires a progressé de 3% à 1,8 milliard de dollars (1,7 milliard d'euros), en ligne avec les estimations des analystes selon les données LSEG. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 0,98 dollar par action contre une prévision à 0,90 dollar. "L'année dernière a été marquée par des innovations et des réalisations dans l'ensemble de nos activités", a déclaré Steve Hasker, président et directeur général de Thomson Reuters dans un communiqué. "Nous avons fait des progrès significatifs dans la fourniture de solutions alimentées par l'IA générative, y compris le lancement de la recherche assistée par l'IA sur Westlaw Precision, ainsi que des fonctionnalités élargies et des améliorations de la conception dans l'ensemble de notre portefeuille de produits." Le groupe prévoit de mettre fin à son rachat d'actions d'un milliard de dollars d'ici à la fin du deuxième trimestre, a-t-il par ailleurs indiqué. Thomson Reuters table sur une hausse d'environ 6% de son chiffre d'affaires en 2024, soit un peu plus que la prévision des analystes à 5,7%, selon les données LSEG. Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires de trois des cinq divisions de Thomson Reuters - Legal, Tax&Accounting, Trade&Supply, Risk&Fraud et News&Media - a progressé mais celui de la branche Legal a été affecté par la cession du spécialiste de logiciels de gestion d'entreprise Elite l'an dernier. Le chiffre d'affaires de l'agence Reuters News a progressé de 11% et l'Ebitda ajusté de 56% grâce aux revenus générés par les licences de contenu liées à l'intelligence artificielle. "Reuters s'est associé à des fournisseurs de technologies d'IA pour accorder des licences sur nos contenus d'actualités fiables et basées sur des faits afin d'entraîner de grands modèles de langage", a déclaré une porte-parole du groupe. "Ces accords créent des revenus supplémentaires pour Reuters en reconnaissant l'importance stratégique de ses archives". Le groupe a prévu de consacrer 10 milliards de dollars à des acquisitions et environ 100 millions de dollars par an pour investir davantage dans l'IA. (Reportage Kenneth Li à New York, version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)