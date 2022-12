Thomas Darracq quitte son poste de sélectionneur du XV de France féminin

par Matthieu Cointe (iDalgo)

Thomas Darracq n'est plus le sélectionneur du XV de France féminin. Dans un communiqué de presse, le Fédération française de rugby a annoncé son départ pour raisons familiales ce lundi après-midi. David Ortiz et Gaëlle Mignot sont nommés sélectionneurs-entraîneurs alors que Thomas Darracq va prendre des "fonctions au sein de la Direction Technique Nationale dans le cadre du haut niveau et du projet de performance fédéral", selon le communiqué de la FFR. Arrivé en poste en juillet 2021, l'ancien préparateur physique de l'Équipe de France masculine a décroché la deuxième place du Tournoi des Six Nations féminin en avril 2022. En novembre dernier, ses Bleues ont obtenu la médaille de bronze lors du mondial néo-zélandais.