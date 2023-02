Thierry Breton demande à Musk que Twitter 'se plie davantage aux normes de l'UE'

par Foo Yun Chee

BRUXELLES (Reuters) - Le commissaire européen à l'Industrie, Thierry Breton, a demandé à l'homme d'affaire américain Elon Musk, devenu l'an dernier le propriétaire de Twitter, de s'assurer que le réseau social oeuvre à respecter la réglementation de l'Union européenne sur les contenus en ligne.

Thierry Breton et Elon Musk se sont de nouveau entretenus par visioconférence, deux mois après un entretien durant lequel le premier nommé avait prévenu le second de l'"énorme travail" qui attendait Twitter pour se plier aux normes de l'UE en matière de transparence, de modération des contenus et de protection de la liberté d'expression.

Il s'agit de normes entrées en vigueur dans le bloc communautaire en novembre dernier dans le cadre d'une loi sur les services numériques (DSA) prévoyant des amendes pouvant aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial pour les plateformes coupables d'infraction.

S'exprimant à l'issue de leur entretien vidéo, Thierry Breton a dit "saluer les efforts que Twitter entreprend pour être en conformité avec les objectifs de l'Europe, tout en reconnaissant que les prochains mois seront cruciaux".

"Nous devons constater davantage de progrès vers le plein respect du DSA", a dit le commissaire européen à l'Industrie, selon un compte-rendu de la discussion.

Elon Musk a indiqué sur Twitter avoir eu un bon entretien avec Thierry Breton, déclarant que les objectifs de l'UE étaient alignés sur ceux du réseau social.

Alors que des milliers de salariés ont quitté Twitter ou ont été débarqués, Thierry Breton a dit à Elon Musk qu'il était vigilant sur les ressources et outils mis en oeuvre par le géant du numérique pour répondre aux problématiques dans toutes les langues de l'UE, est-il écrit dans le compte-rendu.

(Reportage Foo Yun Chee; version française Jean Terzian)