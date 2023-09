Thierry Breton demande à Apple d'ouvrir son écosystème à la concurrence

Thierry Breton demande à Apple d'ouvrir son écosystème à la concurrence













Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, a appelé mardi le directeur général d'Apple, Tim Cook, à ouvrir l'écosystème très protégé de logiciels et services du groupe américain à ses concurrents. Thierry Breton s'est exprimé après avoir rencontré Tim Cook à Bruxelles. "Le devoir d'Apple et d'autres acteurs de la Big Tech, dans le cadre du DMA (Digital Markets Act), est d'ouvrir leurs portes aux concurrents", a déclaré Thierry Breton à Reuters. "Qu'il s'agisse du portefeuille électronique, des navigateurs ou des boutiques d'applications, les consommateurs utilisant un iPhone d'Apple devraient pouvoir bénéficier de services compétitifs de la part d'une série de fournisseurs", a-t-il ajouté. Apple n'a pas souhaité faire de commentaires. Le DMA, récemment adopté, établit une liste de devoirs et d'interdictions pour Apple et d'autres grandes entreprises technologiques afin d'accroître la concurrence. Le commissaire européen s'est également attaqué aux arguments d'Apple selon lesquels les problèmes de sécurité et de confidentialité sont la raison pour laquelle son écosystème est fermé. "La réglementation de l'UE favorise l'innovation, sans compromettre la sécurité et la vie privée", a-t-il déclaré. (Reportage Foo Yun Chee ; version française Mariana Abreu, édité par Blandine Hénault)