Thierry Breton alerte les réseaux sociaux sur les risques de diffusion d'exécutions par le Hamas

Thierry Breton alerte les réseaux sociaux sur les risques de diffusion d'exécutions par le Hamas













Crédit photo © Reuters

BARCELONE (Reuters) - Le commissaire européen pour le marché intérieur Thierry Breton a annoncé mercredi avoir demandé aux réseaux sociaux de se préparer au "risque imminent" de diffusion en direct d'exécutions par le Hamas. "Dans le cadre de nos échanges avec les plateformes, nous leur avons spécifiquement demandé de se préparer au risque de diffusion en direct d'exécutions par le Hamas - un risque imminent dont nous devons protéger nos citoyens - et nous cherchons à obtenir l'assurance que les plateformes sont bien préparées à de telles possibilités", a déclaré Thierry Breton au Parlement européen. Depuis les attaques du Hamas ce week-end suivies de la riposte israélienne, Thierry Breton a tancé les plateformes, leur demandant de prendre des mesures pour lutter contre la désinformation en ligne. La législation sur les services numériques (Digital Services Act en anglais), entrée en vigueur en août, oblige les réseaux sociaux à supprimer les contenus illégaux de leurs plateformes. "En pointant la responsabilité des plateformes - et de leur PDG - dans la gestion (ou l'absence de gestion) de contenus illicites diffusés sur leurs plateformes, nous envoyons un signal très explicite?: les choses ont changé en Europe. Il y a une loi. Elle doit être respectée", a également déclaré le commissaire européen. (Reportage par Foo Yun Chee; version française Zhifan Liu)