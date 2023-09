Thélios (LVMH) annonce l'acquisition de la marque de lunettes de soleil Vuarnet

(Reuters) - Thélios, l'entreprise de lunetterie de LVMH, a annoncé mardi l'acquisition de la marque française de lunettes de soleil et de lunettes de ski Vuarnet. Le montant du rachat de Vuarnet, qui était détenue par le fonds d'investissement britannique NEO Investment Partners, n'a pas été divulgué. Il s'agit de "la première marque propriétaire de Thélios", a déclaré son PDG Alessandro Zanardo dans un communiqué. Vuarnet a été fondée en 1957 par l'opticien Roger Pouilloux et le champion olympique de ski Jean Vuarnet. L'entreprise est certifiée "Entreprise Patrimoine Vivant" par le gouvernement français. Certains de ses modèles iconiques ont été immortalisés sur grand écran, comme avec Alain Delon dans "La Piscine" ou encore Jeff Bridges dans "The Big Lebowski". (Rédigé par Stéphanie Hamel à Gdansk, édité par Blandine Hénault)