"The Power of the Dog" et "West Side Story" primés aux Golden Globes

LOS ANGELES (Reuters) - Le western "The Power of the Dog" et le remake de "West Side Story" ont été récompensés dimanche lors d'une cérémonie des Golden Globes qui s'est tenue à huis clos.

Les acteurs, les metteurs en scène et les studios ont largement boudé les Golden Globes cette année, après les critiques formulées en 2021 selon lesquelles l'Association de la presse étrangère d'Hollywood (HFPA), qui organise l'évènement, appliquait des politiques douteuses et ne comptait aucun membre noir. NBC, diffuseur de longue date des Golden Globes, a choisi de ne pas retransmettre la cérémonie cette année.

La HFPA, qui a diversifié sa liste de membres et revu ses pratiques, a annoncé les récompenses lors d'une cérémonie à huis clos qui s'est tenue à Beverly Hills. Les gagnants ont été annoncés sur les réseaux sociaux et sur le site internet des Golden Globes.

Le remake de "West Side Story" réalisé par Steven Spielberg a remporté trois trophées au total, dont celui de la meilleure comédie musicale ou comédie et celui de la meilleure actrice pour Rachel Zegler.

Le western "The Power of the Dog" a lui aussi remporté trois prix, dont celui de la meilleure réalisation pour Jane Campion, qui devient la troisième femme à recevoir le prix de meilleur réalisateur.

Par le passé, remporter un Golden Globes donnait un coup de pouce aux films en lice pour les Oscars. Leur impact est toutefois incertain cette année, peu de célébrités ayant fait cas de leur nomination.

(Reportage Lisa Richwine; version française Camille Raynaud)