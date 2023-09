Thales signe un contrat d'environ 305 ME avec la Marine Royale Canadienne

7 septembre (Reuters) - Thales SA: * LE CANADA CHOISIT THALES POUR ASSURER LE SOUTIEN EN SERVICE DES PETITS NAVIRES DE GUERRE ET DES NAVIRES AUXILIAIRES DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE * LA FLOTTE DE NAVIRES DE GUERRE MINEURS ET DE NAVIRES AUXILIAIRES (MWAV) DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE (MRC) COMPREND ENVIRON 100 NAVIRES DE 24 CLASSES DIFFÉRENTES * LE GROUPE S'APPUIERA SUR SON EXPÉRIENCE LA PLUS RÉCENTE EN MATIÈRE DE SOUTIEN AUX NAVIRES DE PATROUILLE EN MER ET DANS L'ARCTIQUE, AINSI QUE SUR SON VASTE RÉSEAU DE PARTENAIRES ET DE FOURNISSEURS CANADIENS * CE CONTRAT DE 450 MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS (ENVIRON EUR 305 MLNS) RENFORCERA LE RÔLE DE THALES EN TANT QUE PARTENAIRE ESSENTIEL DU CANADA DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE CONSTRUCTION NAVALE Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)