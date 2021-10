Thales s'associe à Google pour un 'cloud de confiance' en France

par Mathieu Rosemain

PARIS (Reuters) - Thales et Google Cloud ont annoncé mercredi la conclusion d'un accord stratégique permettant de proposer aux administrations et aux entreprises françaises des services d'informatique dématérialisée répondant aux normes édictées par la France en matière de sécurité et de souveraineté.

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre défini en mai par le gouvernement pour permettre l'exploitation en France des outils d'informatique dématérialisée des géants américains du numérique. Le gouvernement avait alors déclaré que les services "cloud" de Google et Microsoft pourraient être utilisés pour conserver les données les plus sensibles, des administrations publiques comme des entreprises privées, mais seulement dans le cadre de licences avec des entreprises françaises.

Dans un communiqué commun, Thales et Google Cloud annoncent ainsi la création d'une infrastructure dédiée gérée par une entreprise détenue majoritairement par le spécialiste français des hautes technologies. Cette entreprise fournira tous les services de Google Cloud mais avec un réseau et des serveurs distincts de ceux du groupe américain.

"La société (...) va faire tourner les logiciels Google sur ses infrastructures, sur ses serveurs, en y ajoutant des couches de sécurité qui assurent la cybersécurité et la protection des données par rapport aux règles extra-territoriales" américaines, a dit Marc Darmon, directeur général adjoint de Thales chargé des systèmes d'information et de communication sécurisés, lors d'une conférence téléphonique.

Cité dans le communiqué de Thales et Google, Guillaume Poupard, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi), chargée de délivrer les labels "Cloud de confiance", a dit accueillir "avec enthousiasme ce projet ambitieux respectueux de ces critères".

La nouvelle entreprise devrait être créée au cours du premier semestre 2022 et être opérationnelle début 2023.

Elle entrera en concurrence avec Bleu, une coentreprise en voie de création par Capgemini et Orange destinée à utiliser la technologie "cloud" de Microsoft.

(Reportage Mathieu Rosemain, rédigé par Bertrand Boucey)