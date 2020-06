Thales remporte un contrat de plus de 600 millions d'euros auprès de l'armée australienne

PARIS (Reuters) - Thales a annoncé lundi avoir remporté un contrat de plus d'un milliard de dollars australiens, soit plus de 609 millions d'euros, portant sur la fabrication et la fourniture de munitions stratégiques à l'armée australienne.

Le groupe a précisé que sur ce montant, 300 millions de dollars seront comptabilisés dans le carnet de commandes de 2020.

"Ce contrat historique avec le gouvernement australien s'appuie sur notre partenariat de confiance avec la Défense pour la fourniture à long terme d'équipements essentiels", a commenté Christophe Salomon, directeur général adjoint, en charge des systèmes terrestres et aériens du groupe.

Thales emploie environ 650 personnes en Australie sur ses deux usines de Benalla et Mulwala.

