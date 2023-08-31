A la une Fil info Listes/PF Privileges
Accueil
Actualités
Reuters
Consultation

Thales remporte un contrat de Naval group sur sept ans

Thales remporte un contrat de Naval group sur sept ans

31 août (Reuters) - Thales SA:

* THALES ET NAVAL GROUP ASSURERONT LE SOUTIEN DES FRÉGATES MULTI-MISSIONS DE LA FRANCE TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE

* ATTRIBUÉ À THALES PAR NAVAL GROUP, LE CONTRAT DE SEPT ANS PORTANT SUR LE SOUTIEN DES FRÉGATES MULTI-MISSIONS (FREMM) DE LA MARINE FRANÇAISE EST ENTRÉ EN VIGUEUR

* LE CONTRAT GARANTIRA LA DISPONIBILITÉ OPÉRATIONNELLE À LONG TERME DES ÉQUIPEMENTS THALES À BORD DES FRÉGATES FREMM Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

Reuters

©2023 Thomson Reuters, all rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.
Publicité