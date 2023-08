Thales remporte un contrat de Naval group sur sept ans

31 août (Reuters) - Thales SA: * THALES ET NAVAL GROUP ASSURERONT LE SOUTIEN DES FRÉGATES MULTI-MISSIONS DE LA FRANCE TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE * ATTRIBUÉ À THALES PAR NAVAL GROUP, LE CONTRAT DE SEPT ANS PORTANT SUR LE SOUTIEN DES FRÉGATES MULTI-MISSIONS (FREMM) DE LA MARINE FRANÇAISE EST ENTRÉ EN VIGUEUR * LE CONTRAT GARANTIRA LA DISPONIBILITÉ OPÉRATIONNELLE À LONG TERME DES ÉQUIPEMENTS THALES À BORD DES FRÉGATES FREMM