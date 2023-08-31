Thales remporte un contrat de Naval group sur sept ans
31 août (Reuters) - Thales SA:
* THALES ET NAVAL GROUP ASSURERONT LE SOUTIEN DES FRÉGATES MULTI-MISSIONS DE LA FRANCE TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE
* ATTRIBUÉ À THALES PAR NAVAL GROUP, LE CONTRAT DE SEPT ANS PORTANT SUR LE SOUTIEN DES FRÉGATES MULTI-MISSIONS (FREMM) DE LA MARINE FRANÇAISE EST ENTRÉ EN VIGUEUR
* LE CONTRAT GARANTIRA LA DISPONIBILITÉ OPÉRATIONNELLE À LONG TERME DES ÉQUIPEMENTS THALES À BORD DES FRÉGATES FREMM Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)