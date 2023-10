Thales livrera un système de gestion de combat aux frégates polonaises Miecznik

Thales livrera un système de gestion de combat aux frégates polonaises Miecznik













5 octobre (Reuters) - Thales SA: * THALES FOURNIRA UN SYSTÈME DE GESTION DU COMBAT ET UNE SUITE DE CAPTEURS AUX FRÉGATES POLONAISES MIECZNIK * CONTRAT AVEC POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA (PGZ) POUR LA LIVRAISON DU SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION DU COMBAT TACTICOS (CMS), DE SONARS, DE RADARS DE SURVEILLANCE AÉRIENNE ET DE CONDUITE DE TIR ET D'UN CAPTEUR INFRAROUGE 360o POUR LE PROGRAMME DE FRÉGATES MIECZNIK DE LA MARINE POLONAISE * LE PREMIER NAVIRE DEVRAIT ENTRER EN SERVICE EN 2029 DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME COMPRENANT UN ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE THALES ET LE CONSORTIUM PGZ-MIECZNIK * THALES FOURNIRA DEUX RADARS COMPLÉMENTAIRES, LE SM400 BLOCK 2 ET LE NS50 Texte original: shorturl.at/ghlq5 Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)