Thales : La CE a chargé un consortium de construire l'infrastructure d'essai pour la distribution quantique de clé

16 janvier (Reuters) - Thales SA: * L'UE LANCE NOSTRADAMUS ET PRÉPARE L'EUROPE A UN MONDE QUANTIQUE * LE CONSORTIUM DIRIGÉ PAR DEUTSCHE TELEKOM EST CHARGÉ DE METTRE EN PLACE L'INFRASTRUCTURE D'ESSAI DES COMMUNICATIONS QUANTIQUES DE L'UE * LES PARTENAIRES : THALES ET L'INSTITUT AUTRICHIEN DE TECHNOLOGIE (AIT) * 'UE RENFORCE LA PROTECTION DE SES RÉSEAUX DE COMMUNICATION, DE SES CENTRES DE DONNÉES ET DE SES INFRASTRUCTURES CRITIQUES * LA COMMISSION EUROPÉENNE A CHARGÉ UN CONSORTIUM ("NOSTRADAMUS") DIRIGÉ PAR DEUTSCHE TELEKOM DE CONSTRUIRE L'INFRASTRUCTURE D'ESSAI POUR LA DISTRIBUTION CLÉS QUANTIQUE DE CLÉ (QKD) Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)