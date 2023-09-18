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Thales indique que Hitachi Rail a de nouveau déposé sa proposition de notification à la Commission Européenne

Thales indique que Hitachi Rail a de nouveau déposé sa proposition de notification à la Commission Européenne

18 septembre (Reuters) - Thales SA:

* MISE À JOUR DES DISCUSSIONS AVEC L'AUTORITÉ DE CONCURRENCE DE L'UNION EUROPÉENNE AU SUJET DE LA VENTE DE L'ACTIVITÉ GROUND TRANSPORTATION SYSTEMS À HITACHI RAIL

* HITACHI RAIL A DE NOUVEAU DÉPOSÉ SA PROPOSITION DE NOTIFICATION À LA COMMISSION EUROPÉENNE

* HITACHI RAIL ATTEND ÉGALEMENT PROCHAINEMENT LA DÉCISION DE L'AUTORITÉ ANGLAISE DE CONCURRENCE (CMA) SUR LEUR DERNIÈRE PROPOSITION

* LES DEUX GROUPES CONTINUENT LEURS ÉCHANGES AVEC LES AUTORITÉS CONCERNÉES AFIN DE FINALISER CETTE TRANSACTION AU COURS DU PREMIER SEMESTRE DE L'ANNÉE 2024 Texte original: shorturl.at/gtIVW Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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