Thales indique que Hitachi Rail a de nouveau déposé sa proposition de notification à la Commission Européenne

18 septembre (Reuters) - Thales SA: * MISE À JOUR DES DISCUSSIONS AVEC L'AUTORITÉ DE CONCURRENCE DE L'UNION EUROPÉENNE AU SUJET DE LA VENTE DE L'ACTIVITÉ GROUND TRANSPORTATION SYSTEMS À HITACHI RAIL * HITACHI RAIL A DE NOUVEAU DÉPOSÉ SA PROPOSITION DE NOTIFICATION À LA COMMISSION EUROPÉENNE * HITACHI RAIL ATTEND ÉGALEMENT PROCHAINEMENT LA DÉCISION DE L'AUTORITÉ ANGLAISE DE CONCURRENCE (CMA) SUR LEUR DERNIÈRE PROPOSITION * LES DEUX GROUPES CONTINUENT LEURS ÉCHANGES AVEC LES AUTORITÉS CONCERNÉES AFIN DE FINALISER CETTE TRANSACTION AU COURS DU PREMIER SEMESTRE DE L'ANNÉE 2024 Texte original: shorturl.at/gtIVW Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)