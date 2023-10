Thales : Croissance du chiffre d'affaires sur neuf mois, les objectifs sont maintenus

PARIS, 31 octobre (Reuters) - Thales a fait état mardi d'une croissance organique de son chiffre d'affaires sur neuf mois de 7,5% à 12,854 milliards d'euros, dans le sillage du rebond de la demande en équipements pour les avions de ligne et en défenses militaires. L'équipementier français pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité a indiqué aussi que ses prises de commandes ont décliné de 18% en données organiques sur la période janvier-septembre par rapport à l'an dernier, alors que Thales avait enregistré à l'époque une commande majeure des Emirats arabes unis pour des avions de chasse Rafale. Les commandes sur les neuf premiers mois de l'année sont ainsi ressorties à 12,370 milliards d'euros, soit sous le niveau du chiffre d'affaires. Cependant Thales a réaffirmé ses objectifs annuels, dont un ratio des prises de commandes rapportées au chiffre d'affaires supérieur à 1. Le directeur financier du groupe a déclaré que le recul des commandes en rythme annuel s'expliquait aussi par la demande particulièrement forte pour les satellites en 2022. Pascal Bouchiat a toutefois ajouté que l'aviation civile a démontré une "dynamique commerciale forte" cette année. Il a dit aux journalistes n'avoir "aucun doute" que Thales enregistrerait cette année un ratio commandes-chiffre d'affaires supérieur à 1, ajoutant que les commandes avaient tendance à s'accroître au cours du quatrième trimestre. Pascal Bouchiat a ainsi indiqué que la deuxième tranche d'une commande passée récemment par l'Indonésie pour dix-huit avions Rafale, dont Thales produit les radars, devrait se refléter dans les résultats du dernier trimestre. Thales a déclaré que le secteur Identité et Sécurité numériques a enregistré sur les neuf premiers mois une croissance négative à deux chiffres des cartes de paiement et des cartes SIM, notamment en Asie. Pascal Bouchiat a déclaré que la récente crise d'approvisionnement en puces électroniques ayant affecté la division numérique du groupe semblait terminée. Il a ajouté toutefois que des écarts d'approvisionnement perduraient dans l'aérospatiale. Plus globalement, a-t-il dit aussi, les chaînes d'approvisionnement pour les composants matériels et mécaniques demeurent sous une pression importante dans plusieurs pays, affectant les satellites et les radars. Thales suit de près la situation de petits fournisseurs n'ayant pas été en mesure d'investir de manière appropriée durant la pandémie de COVID et qui peinent désormais à répondre à la demande. Dans certains cas, le groupe a versé des avances ou fourni d'autres mesures de soutien. "Nous restons très vigilants", a commenté Pascal Bouchiat, ajoutant espérer que la situation se stabilise progressivement l'an prochain. (Reportage Tim Hepher, rédigé par Jean Terzian, édité par Blandine Hénault)