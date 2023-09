Thales confirme l'acquisition d'Imperva pour 3,6 milliards de dollars

Thales confirme l'acquisition d'Imperva pour 3,6 milliards de dollars













6 septembre (Reuters) - Thales SA: * THALES CRÉE UN LEADER MONDIAL DE LA CYBERSÉCURITÉ EN RACHETANT À THOMA BRAVO LE CYBER-CHAMPION AMÉRICAIN IMPERVA * ACQUISITION DE 100 % D'IMPERVA POUR UNE VALEUR D'ENTREPRISE DE 3,6 MILLIARDS DE DOLLARS * 110 MILLIONS DE DOLLARS DE SYNERGIES EN TERMES DE COÛTS ET DE REVENUS * NOUVELLES PERSPECTIVES POUR THALES DIS : HAUSSE DE 6 À 7% DES VENTES ORGANIQUES ENTRE 2024 ET 2027 * NOUVELLES PERSPECTIVES POUR THALES DIS : MARGE EBIT DE 16,5% EN 2027 Texte original: https://tinyurl.com/598phnmr Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)