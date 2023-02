Thales Alenia Space fournira le système Tetra Electric pour le satellite sud-coréen GK3

1er février (Reuters) - Thales SA

* THALES ALENIA SPACE FOURNIRA LE SYSTÈME DE PROPULSION ÉLECTRIQUE TETRA AU SATELLITE SUD-CORÉEN GEO-KOMPSAT-3

* LE SATELLITE GK3, DONT LE LANCEMENT EST PRÉVU EN 2027, FOURNIRA DES SERVICES DE COMMUNICATION À LARGE BANDE À TRAVERS TOUTE LA PÉNINSULE CORÉENNE ET SON ESPACE MARITIME

* GK3 SOUTIENDRA EN PARTICULIER LES MISSIONS DE SAUVETAGE ET DE SÉCURITÉ EN MER

* GK3 SERA ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME DE RECUEIL ET DE TRANSMISSION DE DONNÉES ET DU SYSTÈME D'AUGMENTATION SATELLITAIRE (SBAS) POUR LA NAVIGATION DE PRÉCISION PAR SATELLITE