Thales affiche un Ebit en hausse en 2022, affiche des perspectives solides à moyen-terme

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Thales a annoncé mercredi une hausse de son Ebit (bénéfice avant intérêts et impôts) et de son chiffre d'affaires en 2022, des résultats portés par une augmentation de la demande malgré les tensions persistantes sur les chaînes d'approvisionnement. L'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité a fait état d'un Ebit de 1,94 milliard d'euros en 2022, en croissance organique de 15,6%, et d'un chiffre d'affaires de 17,57 milliards d'euros, en hausse de 5,5%. Le groupe s'attend à une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 4% et 7% en 2023, ce qui correspond à un chiffre d'affaires compris entre 18 et 18,5 milliards d'euros. La marge d'Ebit a progressé à 11% en 2022, contre 10,2% en 2021. Thales a dit anticiper une marge d'Ebit comprise entre 11,5% et 11,8% en 2023. Le PDG de Thales, Patrice Caine, a déclaré dans un communiqué que le groupe recruterait plus 12.000 employés en 2023 afin d'accompagner la croissance. Il a toutefois prévenu que les tensions persistaient sur les chaînes d'approvisionnement, expliquant à des journalistes que des inquiétudes subsistaient concernant la disponibilité de certains composants. Les prises de commandes se sont élevées à 23,6 milliards d'euros en 2022, en hausse de 16%, et le groupe a dit s'attendre à une hausse de la demande sur les deux prochaines années. Thales anticipe une croissance organique de 4% à 6% pour son activité défense & sécurité en 2023, en raison de la hausse des budgets militaires des grands clients du groupe. La division aérospatiale devrait, selon le groupe, enregistrer une croissance organique "high single digit" en 2023 et 2024, et atteindre une marge d'Ebit de 8,5% à 9% en 2024. Le conseil d'administration de Thales a proposé la distribution d'un dividende de 2,94 euros par action, en hausse de 15%. (Reportage Tim Hepher; version française Camille Raynaud, édité par Bertrand Boucey)