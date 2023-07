Thales acquiert l'américain Imperva pour 3,6 milliards de dollars

Thales acquiert l'américain Imperva pour 3,6 milliards de dollars













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'équipementier Thales a annoncé mardi l'acquisition de 100% du capital d'Imperva, spécialiste américain de la cybersécurité, pour une valeur d'entreprise de 3,6 milliards de dollars (3,25 milliards d'euros). Le titre Thales cédait 1,78% à la Bourse de Paris, à 08h38 GMT. Cette acquisition doit porter le chiffre d'affaires annuel de Thales dans la cybersécurité à 2,4 milliards d'euros, a indiqué le groupe dans un communiqué. Le groupe souhaite également regrouper toutes ses activités liées à la sécurité numérique civile au sein de sa branche DIS (identité et sécurité numérique). Avec le rachat d'Imperva, le groupe vise pour DIS une croissance organique du chiffre d'affaires de 6 à 7% sur la période 2024-2027, ainsi qu'une marge d'Ebit (bénéfice avant intérêts et impôts) de 16,5 % en 2027. Le prix de l'opération implique une valeur d'entreprise 17 fois supérieur au résultat opérationnel de 2024, a commenté Thales. "Ce sont des multiples percutants pour l'industrie aérospatiale et de la défense, mais beaucoup plus typiques pour l'espace de la cybersécurité", ont commenté les analystes de Jefferies dans une note. Le groupe anticipe 110 millions de dollars de synergies de coûts et de revenus en rythme de croisière et un effet relutif significatif à moyen terme sur le bénéfice net par action. Le groupe n'a pas précisé d'échéance pour ces synergies, mettent en avant les analystes de Jefferies, qui notent des risques d'exécution. La clôture de la transaction devrait intervenir début 2024. Cette annonce intervient alors que Thales a annoncé au début du mois être entré en négociations en vue d'acquérir le fournisseur de systèmes avioniques aéroportés Cobham Aerospace Communications pour 1,1 milliard de dollars. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Tangi Salaün)