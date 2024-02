Thaïlande : Un groupe de rock russe opposé à la guerre en Ukraine expulsé vers Israël

(Répétition titre) BANGKOK, 1er février (Reuters) - Les membres d'un groupe de rock russe opposé à la guerre en Ukraine ont quitté la Thaïlande pour Israël, une semaine après que les autorités ont menacé de les expulser vers Moscou pour avoir travaillé sur l'île touristique de Phuket sans permis, ont déclaré le groupe et la police thaïlandaise. Les défenseurs des droits de l'homme avaient prévenu que les sept membres du groupe de rock Bi-2 seraient sévèrement punis s'ils étaient renvoyés en Russie. Plusieurs membres du groupe possèdent la double nationalité russe et israélienne. Le chef adjoint de la police thaïlandaise, Surachate Hakparn, a déclaré que les membres de Bi-2 avait demandé à être expulsé vers Israël. Le groupe a été condamné à une amende pour avoir travaillé sans permis, a-t-il ajouté. Bi-2 a également indiqué sur sa page Facebook que tous les membres avaient quitté la Thaïlande à destination de Tel Aviv. Le groupe est connu pour avoir condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le ministère russe de la Justice a qualifié le chanteur de Bi-2, Igor Bortnick, d'"agent étranger" après qu'il a critiqué l'an dernier le président russe Vladimir Poutine. Phil Robertson, directeur adjoint pour l'Asie de Human Rights Watch, s'est félicité de la décision de la Thaïlande de laisser le groupe se rendre en Israël. "Les préoccupations en matière de droits de l'homme ont prévalu dans la décision de la Thaïlande de laisser tous les membres du groupe Bi-2 se rendre en Israël en toute sécurité", a-t-il déclaré. (Reportage de Panu Wongcha-um et Panarat Thepgumpanat ; rédaction de Miral Fahmy)