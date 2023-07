Thaïlande: Le Parlement se prépare à désigner un nouveau Premier ministre

par Panarat Thepgumpanat et Panu Wongcha-um BANGKOK (Reuters) - Le Parlement thaïlandais se réunit jeudi pour désigner un nouveau Premier ministre, alors que Pita Limjaroenrat, leader du parti qui a remporté les élections législatives, est le seul candidat au poste. Pita Limjaroenrat, 42 ans, chef de file du parti Move Forward ("Aller de l'avant", NDLR), qui a provoqué la surprise au mois de mai en remportant les élections législatives, devra toutefois relever un défi de taille: obtenir le soutien de plus de la moitié des 749 membres du Parlement. Sa détermination à mettre en oeuvre le programme progressiste de son parti met Pita Limjaroenrat en porte-à-faux avec les conservateurs, qui ont dominé la politique thaïlandaise durant des décennies et qui devraient certainement tenter de contrecarrer son élection. L'alliance qui rassemble Move Forward et le parti Pheu Thai, contrôle 312 sièges, elle doit s'assurer le soutien de certains des 249 des membres du Sénat, pour obtenir les 375 votes nécessaires. "Je ferai de mon mieux pour répondre aux espoirs et aux encouragements de la population", a déclaré Pita Limjaroenrat aux journalistes. "Je ferai de mon mieux pour fournir des explications aux sénateurs qui ont encore des questions. Je profiterai de cette occasion pour trouver un consensus." Deux plaintes ont été déposées mercredi contre Pita Limjaroenrat, poussant des centaines de manifestants pro-démocratie à se rassembler à Bangkok. La Cour constitutionnelle a accepté une plainte déposée contre le parti en raison d'un projet de réforme d'une loi interdisant de critiquer la monarchie, quelques heures après que la commission électorale lui a recommandé de suspendre Pita Limjaroenrat. (Reportage Panarat Thepgumpanat, Panu Wongcha-um, Orathai Sriring et Chayut Setboonsarng, rédigé par Martin Petty; version française Camille Raynaud)