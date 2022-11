Thaïlande : Explosion meurtrière d'une voiture piégée dans un poste de police

BANGKOK, 22 novembre (Reuters) - L'explosion d'une voiture piégée dans un poste de police dans le sud de la Thaïlande, dans la province de Narathiwat, a fait au moins un mort et une trentaine de blessés, a fait savoir mardi un responsable de la police.

"C'était une voiture piégée. Nous sommes encore en train de dégager le site et le nombre de blessés pourrait augmenter", a déclaré le lieutenant-colonel Niti Suksan, chef adjoint de la police de la province de Narathiwat.

Au moins 29 blessés - des policiers et des civils - ont été hospitalisés à la suite de cette attaque, a annoncé Pornprasit Jantra, directeur de l'hôpital Narathiwat Rajanagarindra.

L'attaque n'a pas été revendiquée à ce stade.

Les provinces méridionales thaïlandaises frontalières de la Malaisie sont le théâtre d'une insurrection endémique depuis plusieurs décennies et les forces gouvernementales thaïlandaises y combattent des groupuscules réclamant l'indépendance des provinces à majorité musulmanes de Pattani, Yala, Narathiwat et de certaines zones de la province de Songkhla. (Rédigé par Panu Wongcha-um et Panarat Thepgumpanat ; version française Myriam Rivet, édité par Kate Entringer)