Thaïlande: Des alertes pour forte chaleur dans plusieurs régions

Crédit photo © Reuters

BANGKOK (Reuters) - Les autorités thaïlandaises ont conseillé samedi aux habitants de plusieurs régions du pays, dont la capitale Bangkok, d'éviter de sortir en raison d'une chaleur extrême. Certaines régions d'Asie enregistrent actuellement en avril des chaleurs extrêmes, avec des températures record dans certains pays. Au Bangladesh et dans certaines régions d'Inde, les fortes chaleurs ont entraîné une forte augmentation de la demande d'électricité, provoquant des coupures de courant et des pénuries d'électricité pour des millions de foyers. Dans un quartier de Bangkok, la température a atteint 42 degrés Celsius, tandis que l'indice de chaleur - qui prend en compte l'humidité relative et la température ressentie - a atteint une record de 54 degrés Celsius, selon le département de météorologie. Les autorités ont conseillé aux habitants d'éviter les activités de plein air et de se prémunir contre les risques de coups de chaleur. Le département thaïlandais de la prévention des catastrophes a déclaré que les températures dépasseraient 40°C dans au moins 28 provinces samedi. (Reportage Panu Wongcha-um, Juarawee Kittisilpa et NapatWesshasartar, version française Matthieu Protard)