TF1 : Rodolphe Belmer nommé PDG après la démission de Gilles Pélisson













(Corrige coquille §2) 14 février (Reuters) - Le groupe TF1 a annoncé mardi la démission de son président Gilles Pélisson, remplacé par Rodolphe Belmer qui assure également la fonction de directeur général Lors du conseil d'administration du 13 février, Rodolphe Belmer, directeur général depuis octobre, a également été nommé président du conseil, a déclaré le groupe dans un communiqué. "Rodolphe Belmer est donc devenu président-directeur général de la société à l'issue du conseil d'administration". TF1, qui publiait le même jour ses résultats au quatrième trimestre, a fait état d'un chiffres d'affaires publicitaire en baisse sur l'année 2022 à 1,69 milliard d'euros, le résultat net part du groupe s'établissant à 176,1 millions d'euros. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)