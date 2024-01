TF1 grimpe, Oddo plus optimiste sur les perspectives

PARIS, 23 janvier (Reuters) - TF1 progresse en Bourse mardi en milieu de matinée, après un relèvement de recommandation d'Oddo à "surperformer", l'intermédiaire soulignant l'amélioration des perspectives du groupe après le lancement de la plate-forme de streaming TF1+. À 09h45 GMT, TF1 s'envole de 7,06%, en tête du SBF120 qui recule au même moment de 0,13%. Oddo a relevé sa recommandation sur le titre de "neutre" à "surperformer" dans une note publié mardi, tout en portant son objectif de cours de 10 à 13 euros, une hausse de 70% par rapport au cours de clôture de lundi à 7,51 euros. Le lancement de la nouvelle offre numérique TF1+, le 8 janvier, justifie pour le courtier une amélioration des perspectives du groupe. "Nous considérons le lancement de TF1+ comme un événement disruptif qui devrait entraîner une croissance des recettes" publicitaires, écrivent les analystes d'Oddo. "La nouvelle plate-forme est très attrayante et devrait générer sa propre audience, et pas seulement un visionnage de rattrapage comme avec MyTF1". La hausse des recettes publicitaires et le strict contrôle des coûts poussent par ailleurs Oddo à relever de 10% ses prévisions de bénéfices par action pour le groupe sur la période 2023-2025. TF1 a par ailleurs déposé courant novembre une plainte contre France Télévision pour "aides illégales d'Etat" auprès de la Commission européenne, a révélé Le Figaro lundi. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)