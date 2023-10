TF1 enregistre un résultat opérationnel au T3 à 45,4 millions d'euros

27 octobre (Reuters) - Télévision Francaise 1 SA : * CA CONSOLIDÉ AU T3 EUR 509,4 MLNS CONTRE EUR 553,4 MLNS IL Y A UN AN * RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AU T3 À EUR 45,4 MLNS CONTRE EUR 41,9 MLNS IL Y A UN AN * CA PUBLICITAIRE DU GROUPE AU T3 À EUR 350,8 MLNS CONTRE EUR 327,9 MLNS IL Y A UN AN * RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AU T3 À EUR 37,7 MLNS CONTRE EUR 24 MLNS IL Y A UN AN * PERSPECTIVES 2023: PERSPECTIVES POUR L'ANNÉE 2023 CONFIRMÉES Texte original: shorturl.at/nvxH2 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)