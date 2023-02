TF1 chute en bourse après les résultats au T4 et un changement de gouvernance

(Reuters) - Le groupe TF1 a publié mardi ses résultats au quatrième trimestre et a annoncé la démission de son président Gilles Pélisson, remplacé par Rodolphe Belmer qui assure également la fonction de directeur général. Lors du conseil d'administration du 13 février, Rodolphe Belmer, directeur général depuis octobre, a également été nommé président du conseil, a déclaré le groupe dans un communiqué. "Rodolphe Belmer est donc devenu président-directeur général de la société à l'issue du conseil d'administration". TF1 publiait le même jour ses résultats au quatrième trimestre, qui font état d'un chiffres d'affaires publicitaire en baisse sur l'année 2022 à 1,69 milliard d'euros. Le résultat net part du groupe s'établit à 176,1 millions d'euros, en baisse de 49,2 millions d'euros sur un an. Il inclut les pertes de l'exercice ainsi que les pertes liquidatives liées à l'arrêt de la plateforme Salto pour un montant de 46,1 millions d'euros, a précisé le groupe. La dissolution de Salto, une plateforme de vidéo à la demande par abonnement lancée en 2019 et issue d'un partenariat entre France Télévisions, M6 et TF1, a été annoncée en janvier. Le titre TF1 perdait environ 6,8% à 10h00 GMT à la Bourse de Paris. L'action M6, principal concurrent de TF1, qui a fait état lundi d'un résultat net annuel part du groupe en baisse de 42,5% sur un an à 161,5 millions d'euros, reculait de 2,05% au même moment. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)