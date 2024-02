TF1 annonce un CA consolidé au T4 de €749,2 mlns vs €767,4 mlns il y a un an

15 février - Bouygues SA: * OUTLOOK 2023 ATTEINTS ET PROPOSITION D'UN VERSEMENT DE DIVIDENDE DE 0,55EUR, EN HAUSSE DE CINQ CENTIMES PAR ACTION, SOIT +10% * LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE S'ÉTABLIT À 52,8 MILLIONS D'EUROS, EN FORTE HAUSSE PAR RAPPORT À 2022 * RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AU T4 EUR 52,8 MLNS VS EUR 25,4 MLNS YR AGO A lire aussi... * CA CONSOLIDÉ AU T4 EUR 749,2 MLNS VS EUR 767,4 MLNS IL Y A UN AN * RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT AU T4 EUR 81,8 MLNS VS EUR 77,5 MLNS IL Y A UN AN * TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE DES ACTIVITÉS À 12,5% SUR UN AN, PROCHE DE CELUI DE 2022 * PROPOSITION D'UN VERSEMENT DE DIVIDENDE DE EUR 0,55, EN HAUSSE DE CINQ CENTIMES PAR ACTION, SOIT +10% Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)