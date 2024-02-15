TF1 annonce un CA consolidé au T4 de €749,2 mlns vs €767,4 mlns il y a un an
15 février - Bouygues SA:
* OUTLOOK 2023 ATTEINTS ET PROPOSITION D'UN VERSEMENT DE DIVIDENDE DE 0,55EUR, EN HAUSSE DE CINQ CENTIMES PAR ACTION, SOIT +10%
* LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE S'ÉTABLIT À 52,8 MILLIONS D'EUROS, EN FORTE HAUSSE PAR RAPPORT À 2022
* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AU T4 EUR 52,8 MLNS VS EUR 25,4 MLNS YR AGO
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* TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE DES ACTIVITÉS À 12,5% SUR UN AN, PROCHE DE CELUI DE 2022
* PROPOSITION D'UN VERSEMENT DE DIVIDENDE DE EUR 0,55, EN HAUSSE DE CINQ CENTIMES PAR ACTION, SOIT +10%
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